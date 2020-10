Dzieci od zawsze lubiły spędzać czas na świeżym powietrzu. Niestety w dobie wszechobecnego Internetu coraz trudniej namówić swoje pociechy na odejście od komputera i spędzenie czasu na zewnątrz. Dobrą praktyką jest więc tworzenie u dziecka już od wczesnych lat życia nawyku spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dzięki temu w przyszłości nie będziemy mieć problemów z wiecznie zamkniętym w swoim pokoju nastolatkiem.

Dlaczego warto wybrać hulajnogę dla 3-latka ?

Zastanawiasz się jak namówić dziecko do zabawy na świeżym powietrzu? Najłatwiej zrobić to pokazując dziecku, że czas spędzony na zewnątrz może być świetną zabawą, dużo lepszą od tej w domu. Musimy pokazać naszemu maluchowi jak wiele ciekawych rzeczy może zrobić, a których zrobić w domu się nie da. Zwykle popularne wśród dzieci były rowery, jednak ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się inne formy aktywnego wypoczynku jak na przykład hulajnoga dla 3-latka.

Hulajnoga dla 3-latka - jaka będzie najlepsza ?

Mimo rosnącej popularności hulajnóg nadal nie wielu z nas wie na co zwrócić uwagę przy jej wyborze. Sprawa robi się tym trudniejsza, gdy stajemy przed wyborem hulajnogi dla dziecka. Czy powinniśmy zdecydować się na model klasyczny, z regulowaną wysokością rączki, tak żeby hulajnoga dla 3-latka nie była tylko dla 3-latka, ale dziecko będzie ją mogło używać przez kilka lat? Czy lepiej zdecydować się na wersję trójkołową, która jest bardziej stabilna i bezpieczna? Z kolei jeżeli wybierzemy tą drugą to przecież dziecko nie nauczy się jak utrzymać równowagę - a przecież głównie o to chodzi w nauce jazdy na hulajnodze? A to przecież tylko jedne z pierwszych pytań jakie przychodzą nam do głowy! Z czego powinna być wykonana hulajnoga? Lekka plastikowa? Nieco cięższa aluminiowa? Czy ciężka ale solidna stalowa? Odpowiedzi możesz znaleźć odpowiedź w poradniku, który przede wszystkim odpowie na podstawowe pytanie: jaka hulajnoga dla 3-latka jest najlepsza?