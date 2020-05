Domek czyli replika posiadłości

Zabawa w dom; nieustanne inspirowanie się codziennością dorosłych to jedno z chętniej podejmowanych działań przez maluchów. Te, bezwiednie powielają zachowania dorosłych tym samym pobudzając proces socjalizacji.

Nie tylko dla lalek

Mówi się, że pierwsze, historyczne wpisy związane z taką właśnie zabawką datowane są na starożytność. Co ciekawe, najmłodsi z ogromną radością rozpoczynali budowę niewielkich grodów i posiadłości, dzięki czemu poznawali zwyczaje i domową codzienność. Ogromną popularność domki dla lalek notowały również w wiekach średnich. Legenda głosi również, że takie miniaturowe korpusy domów umieszczano w dziecięcych mauzoleach - tak by pociechy miały ze sobą namiastkę domu po drugiej stronie. Oczywiście, trudno przyrównywać takie konstrukcje do współczesnych zabawek. Do ich budowania używano najczęściej trwałych surowców takich jak:

brązu,

gliny,

cyny,

srebra.

Do dziś zachował się jeden z nich, XVI-wieczny model zakupiony przez Albrechta V Bawarskiego dla swojej pociechy.

Domek dla lalek - późniejsze dzieje

Znacznie później zabawki wykonywano z drewna; nierzadko, zbijano je gwoździami. Poszycie dachowe pokrywane naturalnymi materiałami - również strzechą to ukłon w stronę budownictwa sprzed lat. Domki dla lalek stały się alternatywą innych zabawek - zapewniały rozrywkę; często wykonywane były w domowym zaciszu: pod opieką rodziców lub piastunek, gwarantowały rozrywkę podczas długich, nużących wieczorów. Sprawdzały się jako podarek dla chłopców i dziewcząt: monumentalne, rozbudowane, zachwycające pięknym, kunsztownym wykonaniem. Współcześnie domki dla lalek spotkamy najczęściej jako konstrukcję wykonaną z plexi lub plastiku. Nietrudno jednak o dodatki ukute z drewna lub innych, trwałych materiałów. Zachwycają kształtem, rozmiarem, jakością wykonania i ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi. Ale o tym - kolejnym razem!