Co to jest masa porcelanowa?

Nazywana jest również zimną lub suchą porcelaną i często przy pierwszym zetknięciu z tym określeniem przywodzi na myśl luksusowe wyroby z ceramiki. W rzeczywistości masa porcelanowa to jednak nic innego jak mieszanka mąki, kleju i oliwy z oliwek, która razem tworzy niezwykle plastyczny miks, z wyglądu niezwykle przypominający prawdziwą, szlachetną porcelanę. Jest to doskonały materiał do zabawy z dzieckiem, pomysł na nietypowe zajęcia plastyczne lub sobotnie popołudnie z maluchem. Przypomina w dotyku modelinę, jest elastyczna i zasycha samodzielnie.

Przepis i przygotowywanie krok po kroku

W całym szeregu zalet, masa porcelanowa wyróżnia się także niezwykle prostym sposobem przygotowywania. Wystarczy zmieszać ze sobą 300 ml kleju wikolowego, 2 łyżki oliwy z oliwek lub oleju roślinnego, 2 łyżki soku z cytryny oraz 300 ml mąki ziemniaczanej. Tak powstałą masę wystarczy wyrobić rękami niczym ciasto, a następnie przystąpić do tworzenia. Miłej zabawy!