Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich najmłodszych. Mimo, że wielu z nas wydaje się, że jest ono długą tradycją, w rzeczywistości obchodzimy go dopiero od 65 lat. Pierwsze wzmianki o święcie maluchów pojawiały się w okresie międzywojennym. W 1924 roku przyjęta została Deklarację Praw Dziecka przez obradującą w Genewie Ligę Narodów. Podkreślano wówczas, że każde dziecko ma prawo do normalnego rozwoju i opieki, a „ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego". Nie ustalono jednak ani wówczas ani później jednej, konkretnej daty obchodzenia tego święta, Nie ma również organizacji, która jednoznacznie byłaby uznawana za pomysłodawcę Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Jaki prezent na Dzień Dziecka?

