Lego to marka, której popularność jest niepodważalna. To ponadczasowa klasyka wśród zabawek, od pewnego czasu jest to rozrywka idealna nie tylko dla dzieci, ale też dorosłych i dla młodzieży. Dla najmłodszych jest to zdecydowanie świetna rozrywka odrywająca od przesiadywania przy komputerze, jednak także rodzice bardzo chętnie ułożą specjalną edycję klocków! Zarówno dla małego kolekcjonera jak i jego mamy i taty są na przykład klocki Lego Ninjago, inspirowane przezabawnym animowanym serialem.

Zabawa i nauka!

Klocki te to klasyka w nowym wydaniu - lego, ulubione przez wszystkich, stworzone na podstawie filmowego świata, do którego można przenieść się podczas ich układania. Lego Ninjago sprawia, że zabawa jest jeszcze ciekawsza - poza standardowym ułożeniem klocków można pokusić się o swoje własne kompozycje, rozwijać znaną z serialu historię i wymyślać własne. Dorosłym pozwoli to odstresować się od umysłowej pracy, a dzieciom - nie tylko przybliży wspaniałą i poruszającą serce historię z animacji, ale też pozwoli na rozwój kreatywności, pobudzi wyobraźnię.

Tworzenie nowych fabuł zdecydowanie pozwoli na przezywanie coraz to innych przygód podczas zabawy, a świat tworzony z klocków stanie się nośnikiem dobrych wartości, jakie możemy przekazać dzieciom. Lego Ninjago które można dostać na CENEO to wspaniały prezent. Może przydać się idealnie na urodziny, dzień dziecka, a także święta bożego narodzenia.