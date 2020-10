O tym, jak Węgier długopis wynalazł

Za wynalazcę tego elementu biurowego uznaje się Lazło Biro. Swój prototyp opracował w 1938 roku, choć nie zyskał swojej sławy tuż po jego publikacji. Moment rozkwitu tego produktu biurowego to czas tuż po zakończeniu II wojny światowej. Amerykanie szybko zamienili pióra wieczne (które pozostawały w powszechnym użytku) na łatwe w obsłudze, nie brudzące długopisy. Kiedy wieść o artykule biurowym przeniknęła do Niemiec, firma Chrystiana Schneidera rozpoczęła pracę nad produkcją wydajnych długopisów z wymiennym wkładem. Wystarczyły zaledwie trzy lata, by produkt rozlał się na całą Europę; prowadząc ekspansję również za ocean.

Niemiecka rewolucja

Długopisy opatentowane przez Biro stały się produktem oficjalnie produkowanym przez Niemiecką firmę po wykupieniu licencji. Firma Schneidera wprowadziła specjalne normy długopisów - wkrótce po rozpoczęciu produkcji wprowadzono aż 8 rodzajów! Niemiecka firma działa na rynku od trzech ćwierćwieczy i cieszy się nieustanną popularnością - wszystko przez wzgląd na nieustannie prowadzone testy jakości. Produkty cieszą się niezwykle dużą popularnością, choć na rynku pojawili się nowi, niezwykle istotni gracze.

Długopisy - jakie znajdziemy na rynku?

Obecnie produkowane długopisy podzielimy na:

długopisy olejowe,

długopisy żelowe,

długopisy zmazywalne,

długopisy niezmazywalne.

Nieustannie zmienia się również ich grubość. W powszechnym użyciu są te o średnicy 0,7 mm, 0,5 mm i 0,35 mm. W zależności od działań, które podejmujemy, możemy korzystać z klasycznych artykułów biurowych do zapisywania notatek; produktów do kaligrafii czy wykonywania specjalistycznych napisów. Cieszy również bogactwo kolorów, formuł i rozwiązań - również tych ekologicznych, dzięki którym zmniejsza się ilość gromadzonego plastiku. Sprawdź już dziś pełną ofertę producentów!