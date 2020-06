My Little Pony zabawki które podbiły dziecięce serca

Jak pojawiły się na sklepowych półkach i z jakiego powodu tak chętnie i z wielką przyjemnością są wybierane przez najmłodszych? W dzisiejszym wpisie znajdziesz niezbędne informacje dotyczące zjawiska kulturowego jakim, niewątpliwie, są zabawki My Little Pony. Czy okażą się przyjemnym upominkiem również dla Twojej pociechy? - Sprawdźmy, dlaczego warto umieścić je w kuferku swojej ukochanej pociechy!

Skąd wzięły się "Ponies"?

Trudno znaleźć na ryku produkty dla najmłodszych, które przypadałyby pociechom do gustu tak bardzo. Różnobarwne, słodkie kucyki to gadżety dla chłopców i dziewczynek, które, od lat, zachwycają nas swoim niecodziennym kształtem i właściwościami. Trudno znaleźć produkt, który zakotwiczyłby się w naszej kulturze tak mocno jak My Little Pony zabawki. Wszystko zaczęło się od projektu Bonnie Zacherle i Charlesa Muechingera. Figury źrebaków z charakterystycznym puklem długich, neonowych włosów, stały się nieodzownym akcesorium do zabaw dla najmłodszych. Produkcją zabawek My Little Pony zajęła się amerykańska marka Hasbro. Działania podjęto w 1983 roku i trwa po dziś. Po pierwszej dekadzie nowego stulecia pojawiały się jako postaci inspirowane produkcją „My Little Pony: Przyjaźń to magia”.

Jakie zabawki My Little Pony wybrać?

Najpopularniejsze ostatnio postaci to, m.in. Princess Celestina, Rainbow Dash i Rarity Shine. Wszystkie odznaczają się podobną posturą zapewniając najlepszą zabawę - przy użyciu jednej i całej gromadki podobnych figur. My Little Pony zabawki powinny zachwycić maluchy, które znudziły konwencjonalne pluszaki. Taki zestaw różnobarwnych zabawek My Little Pony top spełnienie marzeń każdego chłopca i dziewczynki, którzy kochają kolorowe, cudownie postaci nawiązujące jednocześnie do ulubionej produkcji bajkowej